Vedremo in queste ore se il club di Milano riuscirà a trattenere uno dei punti di riferimento di quest'anno, o se Mike partirà per una nuova avventura nella prossima stagione. Ma allora chi ripartirà il Milan? I nomi che circolano sono diversi: da Milinkovic-Savic del Torino a Svilar, e Carnesecchi. Quel che è certo, è che servirà un nome importante per sostituire Magic Mike dopo 4 anni in rossonero.