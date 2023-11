Calciomercato Milan – Attaccante: Santiago Gimenez tra i più quotati

Il Milan , anche in questa stagione, sta faticando tantissimo a trovare la via del gol. Giroud ha messo a segno dei gol importanti, ma è l'unico che garantisce reti con costanza, troppo poco. Olivier non può bastare per i rossoneri. Per questo, durante le prossime sessioni di calciomercato , oltre al difensore centrale, la dirigenza dovrebbe cercare un altro attaccante. Ne parla anche l'edizione odierna di 'Tuttosport' che parla di un obiettivo del Milan già noto.

Calciomercato Milan, alte le quotazioni di Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, si legge, potrebbe essere uno dei tanti giocatori nel mirino del Milan per le prossime sessioni di calciomercato. L'attaccante messicano, classe 2001 del Feyenoord, sarebbe uno dei più quotati per cominciare ad affiancare Giroud come centravanti rossonero. Ma la lista dei pretendenti per la punta è lunga e questa stagione potrebbe aggiungerne di nuovi visto che il 22enne giocatore della squadra olandese sta lasciando il segno anche nel girone di Champions League. Il giocatore, comunque, sarebbe sulla lista di Moncada come una delle possibilità per l'attacco del Milan futuro.