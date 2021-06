Roma, Donnarumma tiepido sulla proposta giallorossa: i motivi

Gigio Donnarumma potrebbe davvero andare a giocare nella Roma? Il nuovo allenatore José Mourinho lo ha chiamato personalmente. Lui indugia

Ieri la Roma ha definito la nuova intesa con Henrikh Mkhitaryan : il fantasista armeno, assistito da Mino Raiola , ha deciso di restare un'altra stagione nella Capitale. Ma, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il nuovo tecnico della Roma, José Mourinho , ha telefonato in questi giorni ad un altro cliente di Raiola.

Mourinho, infatti, ha chiamato Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere che, alla fine di questo mese, sarà svincolato dal Milan, per chiedergli di sposare il progetto giallorosso. La Roma è alla ricerca di un estremo difensore titolare e sarebbe pronta ad uno sforzo importante. Sia per lo stipendio di Donnarumma sia per il pagamento della lauta commissione chiesta da Raiola per l'affare.