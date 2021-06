Calciomercato Milan – Nodo Calhanoglu, poi tutto su de Paul

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, fantasista dell'Udinese, può essere il colpo Champions per i rossoneri

Daniele Triolo

Rodrigo de Paul, fantasista dell'Udinese, è il grande obiettivo del Milan in questo calciomercato estivo. Prima, però, di sferrare l'assalto all'argentino, il Diavolo dovrà definire, una volta per tutte, la situazione di Hakan Calhanoglu. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Calhanoglu, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: sembra che interessi alla Juventus ed all'estero. Per restare in rossonero ha chiesto un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione (attualmente ne percepisce 2,5): uno spiraglio aperto per il nuovo 'sì' al Milan, che gliene offre 4, resta perché è un calciatore gradito al tecnico Stefano Pioli.

La Juve non ha interesse ad accelerare per il suo arrivo: sembra che Massimiliano Allegri sia piuttosto freddo sull'ipotesi. Ed a Calhanoglu non andrebbe di andare a giocare nell'Al-Duhail, in Qatar, nonostante gli abbiano sottoposto un'offerta contrattuale molto ricca. Il turco, ad ogni modo, non dà certezze ed il Milan non può aspettarlo in eterno.

Ecco perché in questo calciomercato il Milan medita di profondere ogni sforzo per acquistare de Paul. L'operazione è complicata, per i costi e per la concorrenza, ma, a meno che Calhanoglu entro la prossima settimana non faccia un passo indietro verso il Milan, è un affare da mandare in porto per regalare a Pioli un rinforzo di qualità per affrontare la Champions League.

De Paul è il preferito di tutti, in quel ruolo, dall'area tecnica allo stesso Pioli. Il prezzo iniziale, 40 milioni di euro, non è molto abbordabile. Ma l'idea è che si possa scendere a più miti pretese, come già successo in altre situazioni in questo mercato 'stravagante' e povero di denaro. Leggi qui la nostra intervista esclusiva con l'esperto francese su Mike Maignan >>>