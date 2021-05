Roma, clamoroso: Mourinho sarà il nuovo allenatore

Lampo del club giallorosso, che sui propri social annuncia l'ingaggio di Mourinho come tecnico della prossima stagione.

Nella giornata di oggi era arrivata l'ufficialità dell'addio di Paulo Fonseca come allenatore della Roma, che però resterà in mano a un portoghese: José Mourinho. Clamoroso, ma vero. Il club giallorosso ha annunciato sul proprio profilo social che il nuovo tecnico, per la prossima stagione, sarà lo Special One. L'ex Inter, fresco di esonero al Tottenham, aveva detto proprio nei giorni scorsi di essere ancora molto legato ai colori nerazzurri, ma che non si farebbe problemi ad allenare un club rivale in Italia. Detto, fatto. Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma, almeno nella stagione 2021/22.