Rolfes (ds Leverkusen): “Xhaka? Nessuna trattativa col Milan”

"Restiamo concentrati sui fatti. A volte aiuta nel mondo di oggi. Si sono fatte molte speculazioni su un presunto passaggio al Milan, ma non c'è stata alcuna trattativa". Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, parla di Granit Xhaka, possibile obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le sue parole in un'intervista al sito ksta.de: "Ho detto a Granit dopo l'ultima partita della stagione a Magonza che rimane un giocatore importante per noi. Questo è lo status quo".