Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha smentito di essere in trattativa con il Milan per Granit Xhaka

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Kicker', nota testata tedesca, soffermandosi in modo particolare sul possibile trasferimento di Granit Xhakaal Milan. Nelle ultime settimane si è infatti parlato di una trattativa in corso tra le parti per il mediano svizzero. Un'operazione che sarebbe slegata da qualsiasi altro centrocampista in questo momento. Il dirigente delle 'Aspirine' ha però smentito addirittura l'esistenza di una trattativa, ribadendo come la volontà del club sia quella di tenerlo, essendo un giocatore molto importante. Ecco, dunque, le sue parole.