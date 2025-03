Rinnovo Theo Hernández, ecco cosa sta succedendo tra lui e il Milan

Sembrava fosse quello risolutivo e, invece, per 'CM', quello è rimasto - di fatto - l'ultimo confronto tra il Milan e Theo Hernández. Nel frattempo cosa sarebbe cambiato? È presto detto: il Milan ha accettato i 50 milioni di euro offerti dal Como nel calciomercato invernale per l'ex Real Madrid. Un accordo a sorpresa, vanificato dal rifiuto di Theo di trasferirsi in riva al Lario. Il giocatore sarebbe rimasto deluso dalla situazione, non avrebbe gradito la trattativa tra Milan e Como.

Theo non ha gradito la trattativa con il Como. E ha fatto sapere che ... — Nonostante ciò, la sua priorità è quella di restare a giocare nel Milan e non ha cambiato idea nemmeno di fronte la marea di critiche ricevute nell'ultimo periodo. Anche dai suoi stessi tifosi. Dall'altra parte, però, il Milan non sembra essere più così molto sicuro di imbarcarsi in una trattativa per il rinnovo di Theo Hernández, per un contratto dallo stipendio così importante, anche perché, con tutta probabilità, nella stagione 2025-2026 non avrà gli introiti garantiti dalla partecipazione in Champions League.

Per 'calciomercato.com', la sensazione è che, al momento, non esistano le condizioni per un rinnovo di contratto. Intanto, però, l'entourage di Theo Hernández, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che il laterale francese ha intenzione di restare in rossonero anche senza rinnovo. Con grande spavento del Milan, che rischia, così, di perdere a parametro zero uno dei suoi giocatori più forti tra poco più di un anno. Situazione complessa, dunque, che sarà presa in mano dal direttore sportivo che sarà nominato dal club meneghino.