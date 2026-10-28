Rinnovi Milan, i dettagli dell'accordo con Pulisic. Si accelera anche per Rabiot

Rassegna stampa Milan: Il Corriere dello Sport svela l'accordo con Pulisic fino al 2031. Il punto sul rinnovo di Adrien Rabiot
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Il Milan continua a lavorare per il futuro: il piano della dirigenza rossonera non è solo quello di rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. Il focus principale è sui rinnovi dei big: chiuso quello di Pavlovic, si viaggia a grandi passi verso i nuovi contratti per Pulisic e Rabiot. Come scrive "Il Corriere dello Sport", club e Pulisic hanno trovato l'accordo per un prolungamento fino al 2031. Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno insistito molto per blindare il numero 11 del Milan. Il quotidiano riporta anche i dettagli economici: si parla di circa 5 milioni di euro l'anno. Pulisic sarebbe molto soddisfatto del trattamento ricevuto dal club.
L'adeguamento contrattuale per Rabiot prima di gennaioL'ultimo rinnovo su cui sta lavorando il Milan è quello di Adrien Rabiot, al momento in scadenza a giugno 2028. I rossoneri vogliono prolungare l'accordo con un adeguamento contrattuale: la dirigenza del Milan vuole chiudere tutto prima del mercato invernale. Segnali importantissimi da parte di Gerry Cardinale e di tutto l'organigramma rossonero: il Diavolo sta cercando di blindare tre calciatori fondamentali per il nuovo progetto, anche con Ruben Amorim in panchina.
Il rendimento dei big nello scacchiere di Ruben AmorimPavlovic è un difensore in continua crescita, aggressivo e bravissimo in marcatura. Con l'allenatore portoghese praticamente non ha mai riposato.
Il mediano francese è tra i calciatori più decisivi di questo inizio stagionale in tutto il campionato italiano. I numeri straordinari di Adrien Rabiot in questo avvio parlano chiaro:
- Presenze in Serie A: 7
- Gol realizzati: 4
- Assist serviti: 3
Pulisic ha giocato di meno all'inizio, con Amorim che sta continuando a gestirlo fisicamente visti i problemi di infortuni avuti la scorsa stagione. Nessun dubbio sulle qualità del numero 11 del Milan che, quando è stato in campo, è sempre stato decisivo in questo inizio di stagione.
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