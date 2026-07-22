Il futuro di Adrien Rabiot sarà ancora a tinte rossonere. Dopo le voci insistenti che lo volevano in partenza, direzione Napoli, ci ha pensato il francese stesso a smentire tutto e a confermare il proprio impegno nei confronti del Club rossonero.

Dopo la finale per il terzo-quarto posto contro l'Inghilterra, Rabiot è stato intercettato dai giornalisti, che gli hanno chiesto cosa prevedesse il suo futuro. Adrien non ha esitato, dichiarando pubblicamente la volontà di restare al Milan e proseguire il suo percorso con il Diavolo nonostante la mancata qualificazione in Champions League e l'addio di mister Massimiliano Allegri.

Il centrocampista francese ora si godrà una meritata pausa dopo la lunga stagione, rientrando direttamente a Milanello e saltando completamente la Tournée intercontinentale, unendosi alla squadra in Italia il 12 agosto, una decina di giorni prima dell'esordio in campionato con il Torino.

Il suo ruolo nel nuovo Milan

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"Se ho parlato con Amorim? Per ora non ho parlato con nessuno, ma sicuramente ci sentiremo". Questo il prosieguo delle dichiarazioni rilasciate a fine Mondiale, con la promessa di avere un contatto con il nuovo allenatore del Milan il più presto possibile.dal canto suo, sembra averesul come impiegare il francese: sarà un titolare fisso, ricoprendo nuovamente un ruolo cruciale negli equilibri della squadra e rimanendone un perno irrinunciabile. Non va sottovalutato, poi, il valore della sua esperienza internazionale: reduce da un Mondiale giocata ad alto livello, Rabiot arriva a Milanello con lo status di uno dei centrocampisti più affidabili del panorama europeo. Un biglietto da visita che rafforza ulteriormente la fiducia che Amorim gli ha riposto.Mentre per Luka Modric il tempo in campo sarà notevolmente limato rispetto al suo impiego nella scorsa stagione, ilsia in campo che nello spogliatoio: entrambi i centrocampisti sono stati due elementi fondamentali nella scorsa annata, risultando essere due delle poche luci di una stagione travagliata.

Il Milan riparte dall'usato sicuro in mezzo al campo, riconfermando due giocatori che fino a poche settimane fa parevano destinati ad abbandonare Milano. Il cuore invece li ha richiamati a Milanello e la loro storia in rossonero sembra destinata a continuare almeno per un altra stagione.