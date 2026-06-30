Niente MLS per Pulisic: è incedibile. L'americano ha ricevuto nelle ultime settimane la corte insistente del New York City, Club di MLS che avrebbe voluto rimpatriare Capitan America negli States offrendo un contratto a cifre importanti pur di portarlo nella Grande Mela. Il Milan però non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire il proprio fuoriclasse, vedendo in lui un elemento fondamentale per il presente ed il futuro del Club e bloccando, di conseguenza, ogni tentativo di "scippo" dall'estero. Cardinale lo vuole nel suo Milan e sicuramente non cederà il campione americano con leggerezza.

La prospettiva di Pulisic

Ora serve il rinnovo

Milan, perché devi trattenerlo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso Pulisic avrebbein caso di addio ai rossoneri, l'americano preferirebbe rimanere nel panorama calcistico europeo, nettamente più competitivo rispetto alla MLS, nonostante i grandi passi avanti degli ultimi anni. Pulisic in questo momentocasalingo e a portare i suoi Stati Uniti il più lontano possibile: la sua testa è concentrata solo su questo obiettivo e per ogni discorso extra-Nazionale si dovrà attendere il suo rientro a Milanello.Rifiutate le "avances" statunitensi, è ora di pensare alIl suo vincolo attuale, anche se il Milan detiene la possibilità di prolungare unilateralmente il contratto di Pulisic fino al 2028 alle stesse cifre attuali (4 milioni a stagione). L'americano però vorrebbe une per questo motivo nei mesi scorsi la pista che porta al rinnovo si era raffreddata, anche a causa delle scarse prestazioni del numero 11 rossonero. Il suo entourage sembra ora aver abbassato le richieste, passando da un raddoppio (sugli 8 milioni circa) a una cifra che: aumento in ogni caso importante per le casse rossonere, con il Milan che però è intenzionato a trovare un accordo.Pulisic ormai non è solo un buon giocatore, ma unper il Club rossonero e Cardinale vuole trattenere a tutti i costi il connazionale per il valore simbolico che lo caratterizza. Nel corso degli anni è diventato sempre più unper il Milan e, soprattutto, apre ulteriori porte e spazi commerciali in un mercato enorme come quello americano:e la sua rilevanza nel panorama calcistico statunitense, descritto più volte in Patria come "il Lebron James del soccer", permettono al Milan di diffondere sempre più il proprio brand e i propri colori oltreoceano.Detto ciò, non va dimenticato ovviamente il suo apporto sul rettangolo di gioco: nonostante gli ultimi mesi siano stati caratterizzatisarebbe ingiusto dimenticare la versione migliore di Capitan America, spesso in grado di trascinare da solo la squadra sulle sue spalle. Con, poi, Pulisic potrebbe tornare ad occupare una zona di campo a lui più congeniale, ricoprendo il ruolo di " trequartista sotto punta" o di esterno offensivo, ritrovando spazio per inventare e per saltare l'uomo come gli riesce in Nazionale.