Il Milan non ha intenzione di cedere Pulisic e ha chiuso le porte all'MLS. Ora però devono riprendere i contatti per il rinnovo
Niente MLS per Pulisic: è incedibile. L'americano ha ricevuto nelle ultime settimane la corte insistente del New York City, Club di MLS che avrebbe voluto rimpatriare Capitan America negli States offrendo un contratto a cifre importanti pur di portarlo nella Grande Mela. Il Milan però non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire il proprio fuoriclasse, vedendo in lui un elemento fondamentale per il presente ed il futuro del Club e bloccando, di conseguenza, ogni tentativo di "scippo" dall'estero. Cardinale lo vuole nel suo Milan e sicuramente non cederà il campione americano con leggerezza.
La prospettiva di PulisicCome riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso Pulisic avrebbe rifiutato la destinazione: in caso di addio ai rossoneri, l'americano preferirebbe rimanere nel panorama calcistico europeo, nettamente più competitivo rispetto alla MLS, nonostante i grandi passi avanti degli ultimi anni. Pulisic in questo momento pensa solamente al Mondiale casalingo e a portare i suoi Stati Uniti il più lontano possibile: la sua testa è concentrata solo su questo obiettivo e per ogni discorso extra-Nazionale si dovrà attendere il suo rientro a Milanello.
Ora serve il rinnovoRifiutate le "avances" statunitensi, è ora di pensare al rinnovo del contratto. Il suo vincolo attuale scade nel 2027, anche se il Milan detiene la possibilità di prolungare unilateralmente il contratto di Pulisic fino al 2028 alle stesse cifre attuali (4 milioni a stagione). L'americano però vorrebbe un aumento significativo e per questo motivo nei mesi scorsi la pista che porta al rinnovo si era raffreddata, anche a causa delle scarse prestazioni del numero 11 rossonero. Il suo entourage sembra ora aver abbassato le richieste, passando da un raddoppio (sugli 8 milioni circa) a una cifra che supera i 6 milioni all'anno: aumento in ogni caso importante per le casse rossonere, con il Milan che però è intenzionato a trovare un accordo.
Milan, perché devi trattenerloPulisic ormai non è solo un buon giocatore, ma un elemento fondamentale per il Club rossonero e Cardinale vuole trattenere a tutti i costi il connazionale per il valore simbolico che lo caratterizza. Nel corso degli anni è diventato sempre più un giocatore simbolo per il Milan e, soprattutto, apre ulteriori porte e spazi commerciali in un mercato enorme come quello americano: l'immagine di Pulisic e la sua rilevanza nel panorama calcistico statunitense, descritto più volte in Patria come "il Lebron James del soccer", permettono al Milan di diffondere sempre più il proprio brand e i propri colori oltreoceano.
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