Pulisic, con ogni probabilità, resterà al Milan. L'americano è al centro del progetto rossonero, con Cardinale ed Amorim che sembrano puntare con decisione su di lui e non intendono liberarsi della stella della nazionale a stelle e strisce. Nelle ultime settimane, le voci su un suo possibile trasferimento in MLS si erano intensificate, con un forte interessamento da parte del New York City su tutte. Gli statunitensi sembrano intenzionati a "rimpatriare" il proprio uomo immagine, ma il Milan sembra aver ben altre intenzioni.

Come dichiarato da Tom Bogert (giornalista di "The Athletic") a CBS Golazo, l'americano rimarrà a Milano, nonostante i sondaggi dall'MLS:

“Pulisic in MLS quest’estate? Se volete la risposta sicura quella è no. Al New York City sono molto interessati a Christian Pulisic e hanno effettuato sondaggi per la disponibilità, ma il Milan ha chiarito che Pulisic quest’estate non è in vendita. Ha ancora 12 mesi di contratto e il Milan ha l’opzione di rinnovarlo per un’altra stagione. Non so se lo faranno, ma sono fiducioso che gli prolungheranno il contratto. Il Milan ha un nuovo allenatore, un nuovo board ed è stato chiaro: Pulisic non è in vendita”

Bogert ha quindi ricordato l'opzione che il Milan ha per prolungare il suo contratto fino al 2028, aggiungendo come con ogni probabilità i rossoneri opteranno per un vero e proprio rinnovo: la difficoltà risiederà nel soddisfare le richieste economiche del suo entourage, ma Cardinale sembra intenzionato ad offrire un corposo aumento rispetto agli attuali 4 milioni di euro percepiti annualmente.

Pulisic sarà fondamentale nel nuovo Milan?

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Come detto in precedenza, la proprietà crede molto nell'americano e vuole renderlo il, commercialmente ma non solo.NelPulisic potrebbe: tornando in un ruolo a lui più conforme, giocando sotto la punta o come esterno come uno dei 2 trequartisti/ali nella formazione dell'allenatore portoghese, Pulisic si toglierebbe definitivamente il peso sulle spalle che aveva da punta, con compiti diversi e più nelle sue corde, permettendogli di dare più spazio al suo estro e alla sua fantasia.

Basti pensare alle recenti prestazioni di Capitan America con la Nazionale statunitense: partendo da esterno è apparso più brillante e ispirato rispetto agli ultimi mesi in rossonero, tentando ben 9,23 dribbling a partita e completando 3,46 passaggi chiave. Pulisic quindi ha ancora quella scintilla, quel qualcosa in più: ora tocca a lui mostrare quanto vale anche in rossonero e ad Amorim valorizzarlo nel suo sistema di gioco.