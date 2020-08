PM – Brahim Diaz, colloqui costanti per trovare l’accordo col Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – È sembrato dormiente a lungo sul mercato il Milan. In realtà i rossoneri non hanno mai sonnecchiato e sono sempre stati molto attivi. Siamo stati i primi, noi di PianetaMilan.it, a raccontarvi del fortissimo interesse per Brahim Diaz, talento spagnolo del Real Madrid, e ora la nostra indiscrezione sta trovando sempre più conferme. Il classe 1999 piace moltissimo a Paolo Maldini per duttilità e qualità.

La trattativa è ben avviata e l’accordo col giocatori è già stato raggiunto. Restano da limare i dettagli col Real. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, i colloqui con il club madrileno sono costanti. L’obiettivo è trovare un accordo in tempi brevi. Non sarà facile, visto che il Real vorrebbe inserire il diritto di recompra (anche perché c’è la clausola da 750 milioni), ma in casa Milan c’è grande fiducia.

L’offerta è un prestito con diritto di riscatto a 13,5 milioni, con il Real che potrebbe avere il diritto di controriscatto a poco meno di 10 milioni in più. Il Milan, come sempre, non è d’accordo nell’inserire la recompra: non vuole valorizzare giocatori di altri club. La sensazione, però, è che stavolta si potrebbe fare un’eccezione: il Real non vuole assolutamente privarsi di questo talento e, altrimenti, si rischia di non arrivarci mai.

ECCO CHI È LA BELLISSIMA FIDANZATA DI BRAHIM >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>