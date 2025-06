Pellegatti: “Theo-Al-Hilal pista ancora calda, 30 milioni sono importanti”

La possibile rosa del Milan, ma serve investire

Il giornalista ha chiuso parlando della possibile rosa del Milan, se venisse sfruttata questa somma di 150 milioni: "150 vuol dire andare a prender Jashari a 40, andare a prendere Kean, il mio sogno, a 40-45. Mettiamoci i 20 di Xhaka e i 25 per Javi Guerra, magari un terzino, C'è bella polpa se si vogliono spendere. Mi auguro che il Milan possa mettere finalmente le sue trattative anche per quello che riguarda gli acquisti, per dare entusiasmo. Non voglio dimenticare che il 26 giugno dovrebbe partire la campagna abbonamenti. Dev'essere suffragata dall'entusiasmo, una spinta data per Tare come ds e per Allegri come allenatore ma non è sufficiente, servono ovviamente i giocatori."