Calciomercato Milan, il Bayern fa sul serio per Leao: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rafael Leao, attaccante del Milan che, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco. Ma andiamo con ordine. Leao è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2028 e, nell'accordo con il club di Via Aldo Rossi, è inserita una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Nessuno, ad oggi, pagherebbe mai quella cifra per il numero 10 milanista.