Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta un figlio d’arte: le ultime

In questa sessione estiva di calciomercato, come ormai è opinione diffusa, il Milan cambierà molto. Si tratterà, a conti fatti, di una vera e propria rivoluzione quella che opereranno il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. I rossoneri cambieranno interpreti in ogni reparto, ma soprattutto a centrocampo il Diavolo interverrà in maniera robusta. In mediana, infatti, Allegri chiede esperienza, qualità, leadership e anche un pizzico di gioventù che non guasta mai. Andiamo, dunque, a vedere qual è la situazione. PROSSIMA SCHEDA