Il Milan guarda al futuro del centrocampo e, tra i profili seguiti, spunterebbe anche Alex Scott, giovane talento del Bournemouth. A parlarne è stato Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, sottolineando come il classe 2003 sia finito sotto la lente degli osservatori rossoneri.

Milan, Pellegatti su Scott

"Il Milan starebbe seguendo Alex Scott, almeno così riportano i siti e i media inglesi. Alex Scott, giocatore del 2003 del Bournemouth, centrocampista che si dice molto forte, appetito anche da altre squadre. Avremo l'occasione fra una quindicina di giorni - fra 15 giorni saremo quasi alla vigilia della trasferta di Bournemouth - di seguire questo giocatore che sembra piaccia molto al Milan."

Scott, 23 anni, è un centrocampista duttile, capace di agire sia davanti alla difesa che in una posizione molto più avanzata. Durante il corso di questa stagione ha già collezionato cinque presenze da titolare, realizzando anche un goal. L'interesse del Milan però non sembrerebbe legato alla finestra di gennaio:

"Si sta parlando di più avanti, non credo a gennaio, probabilmente per il prossimo anno; ma è indubbio che sia un profilo seguito dagli scouts del Milan".

Scott rappresenterebbe un'idea per il futuro del centrocampo rossonero, come detto inizialmente, con il Milan che però è chiamato a fare i conti con una concorrenza davvero importante: sul giocatore infatti risulterebbero esserci Arsenal, Chelsea e Manchester United, che hanno già manifestato interesse per il giocatore.

In Premier League con la maglia rossonera del Bournemouth, Scott nel 4-2-3-1 gioca davanti alla difesa. Nel modulo utilizzato da Amorim, invece, potrebbe ricoprire il ruolo attuale di Luka Modric. Oltre alla concorrenza, un grande ostacolo è legato alla valutazione: stiamo parlando di circa 88 milioni di euro.