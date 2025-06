Passerini: “Il Milan si fida di Gimenez, ma cerca un altro attaccante top”

Milan, attacco stellare? Passerini: "Vlahovic, Nunez, Osimhen: il sogno è avere due punte forti"

"Ma perché il Milan sta cercando un altro attaccante avendo già Santiago Gimenez? Non ci sono trattative vere e proprie, ma ci si sta informando su vari profili. Ma c'è mancanza di fiducia sul messicano? Detto che è importante rinforzare il reparto dal punto di vista numerico avendo perso Jovic, Abraham e mandando Camarda in presito, ma il Milan alcuni profili li sta valutando, come Vlahovic, Darwin Nunez e Osimhen, che è il vero sogno. Chi ha parlato con Allegri e con Tare ha un quadro chiaro: il Milan si fida di Gimenez, ma ritiene che una concorrenza vera lì davanti, con un attaccante più kilometrato a livello dei top campionati europei, possa essere utile. Quindi, invece di prendere una riserva, l'intenzione è di creare non tanto un dualismo, ma di avere due attaccanti forti. Tare e Allegri ritengono che non sia il caso di prendersi il rischio di scoprire ad ottobre che Santiago Gimenez non sia l'attaccante giusto per il Milan.