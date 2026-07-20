Non solo Leao, il Galatasaray punta anche Pulisic: il Milan ha una posizione chiara

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan è al lavoro a Milanello: Ruben Amorim non ha ancora a disposizione tutti i giocatori. Anzi, i più importanti della rosa rossonera devono ancora tornare al centro sportivo dopo i Mondiali 2026. Tra questi anche Pulisic: l'esterno rossonero è stato eliminato con gli Stati Uniti. L'attaccante si è fatto male e dovrebbe rientrare poco prima del debutto stagionale ufficiale del Milan contro il Torino.

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Galatasaray su Christian Pulisic: la posizione di Cardinale

Oltre al campo, ci sono tante voci di mercato intorno al numero 11 rossonero. Come scrive Tuttomercatoweb, ilcontinua a muoversi sul mercato alla ricerca di un colpo. Tra i primi nomi presenti c'è anche, entrato nella shortlist della dirigenza giallorossa.

Al momento si tratterebbe di un semplice sondaggio da parte del club turco: il Galatasaray avrebbe raccolto informazioni sulla situazione dell'esterno statunitense, valutando la fattibilità di un'eventuale operazione.

Il Milan, dal canto suo, ha eretto un muro:

Incedibile: i rossoneri non vorrebbero cedere Pulisic, anzi, l'obiettivo è blindarlo.

i rossoneri non vorrebbero cedere Pulisic, anzi, l'obiettivo è blindarlo. Punto di riferimento: viene considerato uno dei pilastri della squadra e ritenuto centrale anche nei piani di Gerry Cardinale, intenzionato a trattenerlo a Milano.

Intreccio con Rafael Leao: l'incasso per il trequartista di Amorim

Il Galatasaray, quindi, punta sugli esterni del Milan, visto che sarebbe tra le squadre più interessate a Rafael Leao : il portoghese, al contrario di Pulisic, è in uscita dal Milan.

Il numero 10 è fondamentale per le strategie finanziarie del Diavolo: il possibile incasso di circa 60 milioni di euro permetterebbe alla dirigenza rossonera di investire pesantemente per un colpo in entrata, magari per quel trequartista tanto richiesto da Ruben Amorim per il suo scacchiere tattico.