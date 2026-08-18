Niente Serie A per Bruno Fernandes. Nonostante i sondaggi di Milan e Juventus e l'interesse concreto del Galatasaray, il Manchester United è pronto blindare il proprio capitano. Stando a quanto riportato dalla ‘BBC’, il club inglese rifiuterà ogni proposta da qui alla fine della sessione di mercato per garantire al tecnico Michael Carrick la permanenza del trequartista portoghese, leader tecnico e carismatico della squadra.

Il no al Galatasaray e i sondaggi di Milan e Juventus

Le parole di Fabrizio Romano sul rinnovo di Bruno Fernandes

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“La trattativa per il nuovo accordo di Bruno Fernandes con il Man United è in corso ed è avanzata per cercare di raggiungere presto un accordo. Il Galatasaray è interessato, così come la Saudi Arabia e alcuni club europei, ma Bruno dà priorità al Man United. Si stanno svolgendo discussioni sullo stipendio, la durata del contratto e anche sulla clausola rescissoria attualmente fissata a €65m (scaduta quest'estate)”.

Niente Milan per Bruno Fernandes: vicina l’intesa per il rinnovo con il Manchester United

Nelle ultime settimane, diversi club europei si erano mossi per esplorare la fattibilità dell'operazione. In prima linea c'era ilpronto a mettere sul piatto fino aper convincere i ‘Red Devils'. La dirigenza inglese ha però fatto sapere che qualsiasi offerta verrà rispedita al mittente. Parallelamente, ancheavevano avviato primi sondaggi per valutare i margini di un eventuale inserimento, ma la posizione del club inglese ha chiuso ogni margine di trattativa.A fornire maggiori dettagli sulla situazione ci ha pensato l'esperto di mercatointervenuto così sul proprio account Instagram:La volontà del calciatore è la stessa della società:Con la vecchia clausola rescissoria da 57 milioni di euro ormai decaduta, le parti stanno definendo i dettagli economici del nuovo accordo. Il futuro disarà ancora in Premier League, ancora con la maglia numero otto dei ‘Red Devils’ sulle spalle.