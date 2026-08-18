Bruno Fernandes resterà al Manchester United: rinnovo vicino. Tramontano le ipotesi Milan, Juventus e Galatasaray per il portoghese
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Niente Serie A per Bruno Fernandes. Nonostante i sondaggi di Milan e Juventus e l'interesse concreto del Galatasaray, il Manchester United è pronto blindare il proprio capitano. Stando a quanto riportato dalla ‘BBC’, il club inglese rifiuterà ogni proposta da qui alla fine della sessione di mercato per garantire al tecnico Michael Carrick la permanenza del trequartista portoghese, leader tecnico e carismatico della squadra.
Il no al Galatasaray e i sondaggi di Milan e JuventusNelle ultime settimane, diversi club europei si erano mossi per esplorare la fattibilità dell'operazione. In prima linea c'era il Galatasaray, pronto a mettere sul piatto fino a 50 milioni di euro per convincere i ‘Red Devils'. La dirigenza inglese ha però fatto sapere che qualsiasi offerta verrà rispedita al mittente. Parallelamente, anche Milan e Juventus avevano avviato primi sondaggi per valutare i margini di un eventuale inserimento, ma la posizione del club inglese ha chiuso ogni margine di trattativa.
Le parole di Fabrizio Romano sul rinnovo di Bruno FernandesA fornire maggiori dettagli sulla situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto così sul proprio account Instagram:
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“La trattativa per il nuovo accordo di Bruno Fernandes con il Man United è in corso ed è avanzata per cercare di raggiungere presto un accordo. Il Galatasaray è interessato, così come la Saudi Arabia e alcuni club europei, ma Bruno dà priorità al Man United. Si stanno svolgendo discussioni sullo stipendio, la durata del contratto e anche sulla clausola rescissoria attualmente fissata a €65m (scaduta quest'estate)”.
Niente Milan per Bruno Fernandes: vicina l’intesa per il rinnovo con il Manchester UnitedLa volontà del calciatore è la stessa della società: rimanere a Manchester. Con la vecchia clausola rescissoria da 57 milioni di euro ormai decaduta, le parti stanno definendo i dettagli economici del nuovo accordo. Il futuro di Bruno Fernandes sarà ancora in Premier League, ancora con la maglia numero otto dei ‘Red Devils’ sulle spalle.
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