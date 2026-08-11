Moretto: "Non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per Leão"

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Leão è tornato a parlare sui social dichiarando di essere concentrato in questo momento sul lavoro sul campo. Il portoghese resta però in bilico: il Milan continua ad aspettare l'offerta giusta per cederlo, anche se ogni giorno che passa crescono le possibilità che il numero 10 rossonero resti con il Diavolo anche in vista della prossima stagione.

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"In realtà i prossimi obiettivi sono quelli legati al campo e al Milan. Il perché? In questo momento non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per Leão, ovvero un'offerta di 50-60 milioni a titolo definitivo. I rossoneri non accettano nemmeno un prestito con diritto o obbligo. Ad oggi il Galatasaray non arriva a soddisfare le richieste del Milan, probabilmente quelle di Leao sì".

Il giornalistaha parlato su YouTube anche della vicenda Rafael Leão. Ecco i dettagli:

Vedremo se il Galatasaray (o un'altra squadra a sorpresa) arriverà nei prossimi giorni a offrire la cifra richiesta dal Milan e ad accontentare lo stesso Leão sia a livello economico sia per quanto riguarda il progetto tecnico.

Il piano tattico: Leão trequartista nel modulo di Amorim

Le strategie del Milan in caso di mancata cessione

Se la situazione dovesse restare quella attuale, Amorim schiererebbe il portoghese come trequartista di sinistra nel suocon una possibilità di giocare da titolare fin dalla prima partita di Serie A contro il Torino.Difficile pensare, infatti, che il Milan possa investire una cifra importante. Si potrebbe aprire magari un'occasione in prestito negli ultimi giorni di mercato, ma resta cruciale il nodo rappresentato dal futuro del portoghese. Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni.