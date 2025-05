Moretto e Romano: “Reijnders, ecco la prima offerta del Man City al Milan”

"Il Manchester City ha presentato la prima offerta al Milan per Tijjani Reijnders. La cifra complessiva, tra parte fissa e variabile, si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Per il club rossonero non sufficiente. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni e ci si aspetta un rilancio da parte del City che vuole l’olandese già per il Mondiale per Club", ha scritto Moretto.