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Milan, vi svelo i tre giocatori da cui vuole ripartire Glasner. Cifre e dettagli

Milan, vi svelo i tre giocatori da cui vuole ripartire Glasner. Cifre e dettagli
Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’arrivo di Glasner al Milan. Ecco le ultime novità di mercato da Stefano Bressi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan corre ai ripari per programmare la nascita del nuovo ciclo tecnico dopo il recente azzeramento societario. La panchina è ancora libera e c'è la necessità di ricostruire l'organigramma in pochissimo tempo, visto che siamo arrivati alla seconda settimana di giugno. Gerry Cardinale è pronto a prendere le prime decisioni ufficiali e c'è il primo vero candidato forte per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri (qui tutte le notizie).

Milan, si stringono i tempi

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Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’arrivo di Glasner al Milan e dopo l’incontro di oggi emergono ulteriori dettagli sulle richieste e le volontà del tecnico. Si è ovviamente parlato della rosa attuale e di chi possa rimanere come base per il futuro. Ci sono tre giocatori, in particolare, che a Glasner piacciono, probabilmente anche sorprendenti. Il primo è Pavlovic, pronto a rimanere anche senza Champions e difensore di spessore. Gli altri due sono molto più sorprendenti e ve li sveliamo nel video qui sotto. Sono elementi però che, non a caso, hanno caratteristiche da universo Red Bull, da cui Glasner proviene. Inoltre, si è parlato anche di cifre e dettagli del contratto. Anche questo lo trovate nel video qui sotto dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, dateci hype, attivate la campanella e commentate!

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Il possibile piano per Glasner

L'accelerazione per Oliver Glasner rappresenta forse la strada più giusta in questo momento per Gerry Cardinale. Il tecnico austriaco, che ha vinto in stagione la Conference League con il Crystal Palace, incarna alla perfezione un calcio giocato a ritmi alti, pressing offensivo e contropiedi molto veloci. Probabile che giochi con il 3-4-2-1 visto in Inghilterra anche con il Milan, visto che ci sono già i giocatori per disporsi su una difesa a tre. Nonostante il pesante contraccolpo economico dovuto alla mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan dovrà accontentare le richieste sul mercato dell'ex Eintracht Francoforte per avviare un nuovo progetto che porti finalmente a vincere.

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