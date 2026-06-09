Milan, vi svelo i tre giocatori da cui vuole ripartire Glasner. Cifre e dettagli

Il Milan corre ai ripari per programmare la nascita del nuovo ciclo tecnico dopo il recente azzeramento societario. La panchina è ancora libera e c'è la necessità di ricostruire l'organigramma in pochissimo tempo, visto che siamo arrivati alla seconda settimana di giugno. Gerry Cardinale è pronto a prendere le prime decisioni ufficiali e c'è il primo vero candidato forte per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri ( qui tutte le notizie ).

Milan, si stringono i tempi

Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’arrivo di Glasner al Milan e dopo l’incontro di oggi emergono ulteriori dettagli sulle richieste e le volontà del tecnico. Si è ovviamente parlato della rosa attuale e di chi possa rimanere come base per il futuro. Ci sono tre giocatori, in particolare, che a Glasner piacciono, probabilmente anche sorprendenti. Il primo è Pavlovic, pronto a rimanere anche senza Champions e difensore di spessore. Gli altri due sono molto più sorprendenti e ve li sveliamo nel video qui sotto. Sono elementi però che, non a caso, hanno caratteristiche da universo Red Bull, da cui Glasner proviene. Inoltre, si è parlato anche di cifre e dettagli del contratto. Anche questo lo trovate nel video qui sotto dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, dateci hype, attivate la campanella e commentate!