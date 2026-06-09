Milan, vi svelo i tre giocatori da cui vuole ripartire Glasner. Cifre e dettagli

Il possibile piano per Glasner
L'accelerazione per Oliver Glasner rappresenta forse la strada più giusta in questo momento per Gerry Cardinale. Il tecnico austriaco, che ha vinto in stagione la Conference League con il Crystal Palace, incarna alla perfezione un calcio giocato a ritmi alti, pressing offensivo e contropiedi molto veloci. Probabile che giochi con il 3-4-2-1 visto in Inghilterra anche con il Milan, visto che ci sono già i giocatori per disporsi su una difesa a tre. Nonostante il pesante contraccolpo economico dovuto alla mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Milan dovrà accontentare le richieste sul mercato dell'ex Eintracht Francoforte per avviare un nuovo progetto che porti finalmente a vincere.
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