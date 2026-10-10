Mercato Milan, non solo Scott e Ayari: spunta un terzo nome per il post Modric

Colpi di scena per la mediana rossonera: spuntano tre profili internazionali per gennaio, tra cui un gioiello svedese e un pilastro a sorpresa
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Il Milan pensa anche al futuro del centrocampo: ecco le ultime novità dal giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Uno di questi è Alex Scott del Bournemouth, che in Premier League sta impressionando un po’ tutti. Non è un caso che su di lui siano già piombati Arsenal e Chelsea. Non è però il solo visto che i riflettori ultimamente si sono accesi anche su Yasin Ayari del Brighton. Un centrocampista molto duttile visto che si esprime ad alti livelli sia giocando da mediano che alle spalle della punta centrale. Lo svedese può diventare una grande occasione perché il suo contratto è in scadenza giugno 2027 anche se la società inglese ha la possibilità di allungarlo unilateralmente fino al 2028".
Il borsino della mediana: i profili di Alex Scott e Yasin AyariQuesti due nomi sono stati fatti anche nei giorni scorsi e potrebbero essere due profili importanti per rinforzare la mediana del Milan.
Le caratteristiche e gli ostacoli delle due trattative:
- Alex Scott: è un calciatore già molto pronto e duttile, ma il costo (si parla di una cifra già sopra i 50 milioni di euro) e la concorrenza potrebbe rendere l'operazione molto complessa. A livello di qualità sarebbe il mediano ideale da inserire al fianco di Rabiot.
- Yasin Ayari: lo svedese rappresenta una vera opportunità di mercato grazie alla scadenza contrattuale ravvicinata, potendo agire sia in cabina di regia sia sulla trequarti.
La novità per il calciomercato rossonero: i numeri di Adem ZorganeCeccarini fa anche un nome nuovo per il calciomercato rossonero: "Nella lista dei dirigenti rossoneri c’è però anche un altro profilo. È Adem Zorgane, algerino dell’Union-Saint Gilloise, che abbina fisicità a buone qualità tecniche".
Adem Zorgane è un centrocampista moderno che sfrutta la sua fisicità e anche le sue doti tecniche. Può giocare sia come mediano davanti alla difesa, sia come mezzala di inserimento. La manovra della squadra parte da lui. Sa lavorare anche senza il pallone in fase di pressing. Ha un ottimo posizionamento tattico e per questo sa anche recuperare il pallone.
Ecco i suoi numeri in questa stagione nel campionato belga (dati da Sofascore):
- Presenze e titolarità: 6 presenze complessive, di cui 5 partendo dal primo minuto.
- Fase realizzativa: 1 gol all'attivo a fronte di un dato xG (gol previsti) pari a 1.07, abbinato a 1.5 tiri totali effettuati a partita.
- Fase di costruzione: 0 assist realizzati ma con un xA (assist previsti) di 1.63, impreziosito da 2.3 passaggi chiave e 53.2 passaggi riusciti a partita (85%).
- Fase di non possesso: ben 6.5 palloni recuperati a match e 4.0 duelli totali vinti a partita (56%).
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