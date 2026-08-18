Giornata colma di notizie per il Milan di Amorim in ottica mercato. Il nuovo acquisto Diego Moreira in mattinata è sbarcato a Milano e, dopo aver effettuato tute le visite mediche di rito, è pronto a legarsi al suo nuovo club, ma non è tutto. Nkunku e Ricci sarebbero vicini alla cessione: per i due giocatori rossoneri ci sono alcune squadre di Serie A, ma anche sirene dalla Turchia e dalla Bundesliga.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Ricci verso l'addio?

Nkunku, tra Germania e Turchia...

Cissè verso la conferma

L'arrivo di Moreira

Nonostante non sia finito nella lista ufficiale dei partenti,arrivato la scorsa estate dalè sul mercato e ilne valuta la cessione. La pista più più concreta porta ali due club trattano sulla formula, con i rossoneri orientati alla cessione o il prestito con obbligo mentre i lariani preferiscono il prestito con opzione. Il giocatore ha già dato l'ok al progetto die sarebbe disponibile a lasciare i rossoneri., dopo settimane di allenamenti, è stato inserito nella lista dei possibili partenti: il francese è fuori dal progetto di Amorim e lascerà ilIl Lipsia, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico anni fa, è molto interessato ad un possibile ritorno e risulta essere anche in vantaggio, ma il Galatasaray ha avviato i primi contatti. I tedeschi spingono per un prestito con diritto di riscatto, mentre ilvuole una cessione definitiva da circa 35 milioni.Cissè sta conquistando la fiducia di Amorim e il Milan valuta concretamente di trattenerlo in rosa.molto interessate al giovane, hanno richiesto in prestito il calciatore ma al momento la permanenza del classe 2006 è l'ipotesi più probabile grazie proprio ad un pre-campionato brillante.Arrivato questa mattina a Milano,è sempre più vicino a firmare con ilTerminate le visite mediche nel pomeriggio, il giovane classe 2004 ha poi completato l'iter per l'idoneità sportiva e domani volerà a casa Milan per porre la firma sul contratto. L'esterno belga arriva dalloper circa 45 milioni di euro di base fissa +20 di bonus.