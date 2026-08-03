Milan, Tomori resta sul mercato: ancora possibile il colpo Gonçalo Inácio

Il Milan deve continuare a lavorare sul mercato e in particolare per quanto riguarda le cessioni: la rosa di Ruben Amorim è già molto folta e senza uscite è difficile aspettarsi ulteriori arrivi, anche per una questione di liste.

Chi potrebbe andare via durante questa estate è Fikayo Tomori: il difensore inglese è in scadenza a giugno 2027 e non ci sono notizie recenti sul possibile rinnovo. C'è sempre meno spazio tra i titolari visto che è arrivato Mario Gila dalla Lazio: pagato 30 milioni di euro, è un chiaro titolare della difesa a tre di Ruben Amorim, probabilmente come braccetto di destra. Proprio il ruolo dove ha giocato Tomori la scorsa stagione con Allegri. Per il futuro, invece, è arrivato Sankhoun Diawara, comprato dal Troyes per circa 3 milioni di euro.

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Gazzetta - Tomori resta sul mercato: il Milan fissa il prezzo

Come riporta stamattina, Tomori resta sul mercato e, qualora dovesse partire, il Milan potrebbe aggiungere un altro difensore al reparto.

Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è difficile pensare che una sua possibile cessione possa arrivare per più di 15-20 milioni. Per questo la dirigenza valuta ogni scenario per l'ingaggio del sostituto.

Il preferito di Amorim è Gonçalo Inácio: cifre e dettagli tattici

Il preferito resta sempre, difensore classe 2001 dello Sporting: Amorim lo conosce molto bene visto che lo ha allenato quando sedeva sulla panchina dei portoghesi.

Il possibile innesto del centrale cambierebbe radicalmente il volto e i costi del reparto rossonero:

La collocazione in campo: Inácio ha giocato spesso sul lato sinistro del campo, ruolo occupato da Pavlović nel Milan. Non è impossibile ipotizzare che il difensore portoghese possa essere schierato al centro del reparto in caso di arrivo in rossonero, con Gabbia come prima alternativa dalla panchina.

Inácio ha giocato spesso sul lato sinistro del campo, ruolo occupato da Pavlović nel Milan. Non è impossibile ipotizzare che il difensore portoghese possa essere schierato al centro del reparto in caso di arrivo in rossonero, con Gabbia come prima alternativa dalla panchina. Le richieste economiche dello Sporting: per Gonçalo Inácio servirebbe un'offerta importante da circa 35-40 milioni di euro.

Per il 3-4-2-1 di Amorim sarebbe comunque un arrivo cruciale: manca ancora un pezzo nel reparto arretrato. Un difensore che possa impostare dal basso, come chiede chiaramente l'allenatore portoghese.