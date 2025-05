Milan, Theo Hernández tra rinnovo e ritorno al Real Madrid: la situazione

In caso di offerta reale, concreta, delle 'Merengues' - ha riferito il quotidiano romano - il giocatore potrebbe vacillare. E il Milan stesso sarebbe interessato a capire le intenzioni di Theo Hernández e del Real Madrid, perché la cessione in estate è in fin dei conti tra le opzioni sul piatto. Se non dovesse arrivare, infatti, l'accordo per il rinnovo del contratto, per il Milan sarebbe meglio vendere Theo Hernández ora piuttosto che perderlo a parametro zero tra un anno o poco più.