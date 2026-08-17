Duello tra due club di Premier League per portare in Inghilterra Youssouf Fofana: la richiesta del Milan e cosa manca per la fumata bianca
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il futuro di Youssouf Fofana non sarà al Milan e dall'Inghilterra spuntano i nomi dei due club maggiormente interessati. Il club rossonero vuole liberarsi a tutti i costi del centrocampista francese, ma proprio questa volontà rischia di far crollare il costo del giocatore.
Calciomercato Milan, Nottingham Forest e Crystal Palace su FofanaStando a quanto riportato dal portale 'The Insider', il Nottingham Forest sarebbe in pole position nella corsa a Fofana. Oltre ai 'The Reds', anche il Crystal Palace di Mathias Jaissle è sulle tracce del centrocampista francese, scrive la pagina britannica. Il giocatore è in uscita dal Milan, che lo ha escluso dal progetto tecnico mettendolo fuori rosa e comunicandogli di trovarsi una nuova squadra.
L'interessamento della JuventusCome riferito da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Fofana è anche un'idea della Juventus per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. I bianconeri non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Douglas Luiz, la cui partenza potrebbe sbloccare la trattativa per il mediano francese. Non è da escludere neanche uno scambio, con la dirigenza rossonera che potrebbe prendere in considerazione uno tra Teun Koopmeiners e Fabio Miretti.
La richiesta del Milan per FofanaArrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per 26 milioni di euro, il Milan vuole vendere Fofana evitando una minusvalenza eccessiva. La dirigenza rossonera punta ad incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione del francese, ma potrebbe aprire anche ad una soluzione in prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la nuova squadra del classe 1999.
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