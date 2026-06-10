"Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare", Rafael Leão continua con le sue dichiarazioni di addio al Milan. Da quando è finita la stagione siamo già a quota tre, in cui continua a manifestare un possibile futuro lontano dai rossoneri. L'esterno portoghese, stavolta, ha parlato all'emittente televisiva RTP tra l'altro in un contesto particolare, visto che aveva indosso un completo del club e l'intervista è stata registrata all'interno dello stadio San Siro.