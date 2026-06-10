Le cifre della cessione e i club interessati—
Il Mondiale passaggio fondamentale per tutti—
Il giocatore sembra aspettare club importanti di Premier League o del campionato spagnolo e il Mondiale 2026 potrebbe arrivare in soccorso sia del Milan che di Leão. L'esterno parte sulla carta come un'alternativa dalla panchina, ma si sa che il campionato mondiale è una competizione lunga e tutto può cambiare. Il numero 10 rossonero può conquistarsi spazio e minuti con il suo Portogallo. Una buona Coppa del Mondo potrebbe accendere il mercato per il portoghese con l'attaccante che potrebbe trovare una squadra nei campionati desiderati e con il Milan che potrebbe vedere il suo valore alzarsi.
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