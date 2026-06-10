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Milan, terzo annuncio di addio per Leão. Il possibile costo e la chiave per la cessione

Milan, terzo annuncio di addio per Leão. Il possibile costo e la chiave per la cessione
Rafael Leão apre ufficialmente alla cessione dal Milan nell'intervista a RTP. La valutazione della dirigenza, l'interesse del Galatasaray e l'impatto della Coppa del Mondo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare", Rafael Leão continua con le sue dichiarazioni di addio al Milan. Da quando è finita la stagione siamo già a quota tre, in cui continua a manifestare un possibile futuro lontano dai rossoneri. L'esterno portoghese, stavolta, ha parlato all'emittente televisiva RTP tra l'altro in un contesto particolare, visto che aveva indosso un completo del club e l'intervista è stata registrata all'interno dello stadio San Siro.

Milan, Leão continua a intaccare il suo valore di mercato

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La cessione da parte del Milan sembra ormai inevitabile visto che siamo alle ultime settimane di un lungo amore giunto alla fine. La nuova dirigenza che arriverà dovrà essere molto brava a capitalizzare al meglio la cessione del portoghese, visto che le parole di Leão hanno un peso e rischiano sempre di più di abbassarne il valore.

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Le cifre della cessione e i club interessati

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  • La richiesta del Diavolo è stimata attualmente tra i 50 e i 60 milioni di euro per cederlo.

  • Ad oggi, l'unico club veramente interessato a muoversi concretamente è il Galatasaray.

    • Il Mondiale passaggio fondamentale per tutti

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    Il giocatore sembra aspettare club importanti di Premier League o del campionato spagnolo e il Mondiale 2026 potrebbe arrivare in soccorso sia del Milan che di Leão. L'esterno parte sulla carta come un'alternativa dalla panchina, ma si sa che il campionato mondiale è una competizione lunga e tutto può cambiare. Il numero 10 rossonero può conquistarsi spazio e minuti con il suo Portogallo. Una buona Coppa del Mondo potrebbe accendere il mercato per il portoghese con l'attaccante che potrebbe trovare una squadra nei campionati desiderati e con il Milan che potrebbe vedere il suo valore alzarsi.

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