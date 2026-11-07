Bakola resta nel mirino del Milan: le qualità del mediano e la possibile richiesta del Sassuolo

Non si fermano le voci di calciomercato che riguardano il Milan: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un nuovo mediano in previsione di un possibile addio di Luka Modrić a fine stagione. Tra i profili cerchiati in rosso c'è anche quello di un talento brillante della Serie A: secondo il sito hooligan-soccer.com ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del mediano del Sassuolo Darryl Bakola. Juventus, Milan, Roma e Napoli starebbero tutte seguendo da vicino le prestazioni del francese classe 2007. Il Sassuolo non intenderebbe avviare le trattative a meno di un'offerta minima di 30 milioni di euro: non ci sarebbero al momento offerte concrete per Bakola, che sta giocando molto bene con Aquilani in panchina.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I numeri di Darryl Bakola nel match contro i rossoneri con Sofascore

Passaggi precisi: 46/49 (94%)

46/49 (94%) Tocchi di palla: 62

62 Dribbling (riusciti): 4 (3)

4 (3) Contributi difensivi: 2

2 Contrasti (vinti): 2 (2)

2 (2) Palloni recuperati: 6

6 Duelli a terra (vinti): 9 (6)

9 (6) Dribbling subiti: 1

1 Distanza percorsa: 11.9 km

La collocazione tattica: il vice Yunus Musah per Amorim

Questi i numeri del mediano nella partita contro i rossoneri (dal sito Sofascore):Come potrebbe giocare nel Milan di Ruben Amorim? Darryl Bakola ha le qualità adatte per giocare nei due mediani davanti alla difesa e può essere un'alternativa importante a Yunus Musah. Al momento i rossoneri faticano a trovare un calciatore simile allo statunitense a livello di caratteristiche: manca un altro mediano molto fisico che possa pressare senza palla, correre e cercare i recuperi di palla per tutta la partita.

Non solo fisico: Darryl Bakola è dotato di un'ottima tecnica di base, una grande rapidità nel breve e capacità di partire in progressione palla al piede. Sa anche giocare molto bene contro la pressione avversaria: può girarsi bene in pochi centimetri e ripartire palla al piede, proprio il compito che sta svolgendo Musah in questo Milan. Può giocare anche in verticale ed è dotato di un buon dribbling.

In cosa può migliorare? Sicuramente in alcune letture difensive e nella continuità di prestazione durante i 90 minuti, ma è sicuramente un talento da tenere sott'occhio, probabilmente più per giugno che per gennaio. Il suo valore potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi, così come la richiesta del Sassuolo per cederlo.