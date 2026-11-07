Bakola resta nel mirino del Milan: le qualità del mediano e la possibile richiesta del Sassuolo

Identikit tattico di Darryl Bakola, il francese che piace a Rúben Amorim: l'alternativa fisica a Musah e la richiesta del Sassuolo
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Non si fermano le voci di calciomercato che riguardano il Milan: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un nuovo mediano in previsione di un possibile addio di Luka Modrić a fine stagione. Tra i profili cerchiati in rosso c'è anche quello di un talento brillante della Serie A: secondo il sito hooligan-soccer.com ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del mediano del Sassuolo Darryl Bakola. Juventus, Milan, Roma e Napoli starebbero tutte seguendo da vicino le prestazioni del francese classe 2007. Il Sassuolo non intenderebbe avviare le trattative a meno di un'offerta minima di 30 milioni di euro: non ci sarebbero al momento offerte concrete per Bakola, che sta giocando molto bene con Aquilani in panchina.
I numeri di Darryl Bakola nel match contro i rossoneri con SofascoreQuesti i numeri del mediano nella partita contro i rossoneri (dal sito Sofascore):
- Passaggi precisi: 46/49 (94%)
- Tocchi di palla: 62
- Dribbling (riusciti): 4 (3)
- Contributi difensivi: 2
- Contrasti (vinti): 2 (2)
- Palloni recuperati: 6
- Duelli a terra (vinti): 9 (6)
- Dribbling subiti: 1
- Distanza percorsa: 11.9 km
La collocazione tattica: il vice Yunus Musah per AmorimCome potrebbe giocare nel Milan di Ruben Amorim? Darryl Bakola ha le qualità adatte per giocare nei due mediani davanti alla difesa e può essere un'alternativa importante a Yunus Musah. Al momento i rossoneri faticano a trovare un calciatore simile allo statunitense a livello di caratteristiche: manca un altro mediano molto fisico che possa pressare senza palla, correre e cercare i recuperi di palla per tutta la partita.
Non solo fisico: Darryl Bakola è dotato di un'ottima tecnica di base, una grande rapidità nel breve e capacità di partire in progressione palla al piede. Sa anche giocare molto bene contro la pressione avversaria: può girarsi bene in pochi centimetri e ripartire palla al piede, proprio il compito che sta svolgendo Musah in questo Milan. Può giocare anche in verticale ed è dotato di un buon dribbling.
In cosa può migliorare? Sicuramente in alcune letture difensive e nella continuità di prestazione durante i 90 minuti, ma è sicuramente un talento da tenere sott'occhio, probabilmente più per giugno che per gennaio. Il suo valore potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi, così come la richiesta del Sassuolo per cederlo.
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