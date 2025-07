Milan scatenato a centrocampo: Ricci a un passo, mentre per Jashari… 

Il Milan non si ferma più sul mercato e si appresta a blindare il suo centrocampo con innesti importantissimi. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando a SportMediaset, l'arrivo di Samuele Ricci è ormai cosa fatta. Il centrocampista italiano svolgerà le visite mediche di rito giovedì, per poi firmare un contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi cinque anni. L'operazione con il Torino si aggira sui 25 milioni di euro complessivi.