Milan, Romano: “Theo Hernandez saluterà nei prossimi giorni”

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno cercando vari prospetti per rinforzare la rosa. Ormai manca sempre meno al raduno ufficiale in vista della prossima stagione e il Diavolo ha ufficializzato solo Samuele Ricci come nuovo acquisto. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche di Theo Hernandez, terzino rossonero in uscita dal Milan. Ecco le ultime novità dal suo canale 'YouTube'.