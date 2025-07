Ex Milan, Walker torna in Premier. Romano: “Biennale con il Burnley”

L'ex Milan Kyle Walker riparte dalla Premier League, lo riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Per lui biennale con il Burnley

Come confermato da Fabrizio Romano con un tweet sul suo canale ufficiale X, l’ex terzino inglese, arrivato a gennaio al Milan in prestito dal Manchester City e non riscattato dai rossoneri, ripartirà dalla Premier League con il neo-promosso Burnley.