Rivoluzione Milan: Lucca l’identikit “alla Giroud” per l’attacco di Allegri

Il Milan sfrutta il momento: contatti diretti e identikit Allegriano — È qui che entra in scena il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbero registrati contatti diretti tra Udinese e Milan per Lucca. I rossoneri, infatti, sono pronti ad approfittare della situazione di stallo del Napoli per inserirsi nella trattativa.

Ma perché il Milan, che ha già in rosa Santiago Gimenez, è così interessato a Lucca? La risposta l'aveva data chiaramente Igli Tare qualche giorno fa: "Stiamo cercando un altro giocatore che possa essere in competizione con Gimenez. Abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà. Un centravanti vero può fare la differenza perché è questo che è mancato con l'addio di Giroud al Milan. Stiamo valutando profili sia in Italia che fuori. È una questione di caratteristiche: per questa squadra è fondamentale. Sull'attaccante stiamo cercando un rinforzo con caratteristiche diverse da Gimenez, un po' alla Giroud. Penso che a questa squadra manchi una caratteristica. Abbiamo un centravanti come Gimenez, forte, ma manca un centravanti che sta dentro l'area, bravo ad attaccare."

L'identikit tracciato da Tare è lampante: un attaccante bravo di testa, capace di muoversi all'interno dell'area di rigore e dotato tecnicamente per dialogare con la squadra. Descrizione che calza a pennello su Lorenzo Lucca, che tra l'altro ha il vantaggio dell'età (compirà 25 anni), un costo accessibile e, non da ultimo, il passaporto italiano.

La Rivoluzione in Attacco del Milan — La mossa su Lucca si inserisce in una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo rossonero. L'unico superstite rispetto alla scorsa stagione è Santiago Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord. Abraham è rientrato alla Roma per fine prestito e si è poi trasferito al Besiktas, mentre a Jovic non è stato rinnovato il contratto. Anche il gioiellino Camarda è stato ceduto in prestito per fare esperienza.

Il Milan, insomma, non cerca solo un'alternativa numerica, ma un profilo complementare a Gimenez, in grado di offrire soluzioni tattiche diverse e di occupare l'area di rigore con la presenza fisica e la capacità di finalizzazione.