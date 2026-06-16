I fari sono, ovviamente, tutti puntati sul mondiale. Questa sera, infatti, sono scese in campo Senegal e Francia, e sono proprio i blues ad attirare i fari del calciomercato. Nel prepartita, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano è intervenuto negli studi di DAZN per fare il punto su alcune delle trattative più calde del momento, sganciando una vera e propria bomba su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan.

Milan, Rabiot al Napoli? La situazione

Rabiot al Napoli? L'apprezzamento da parte del Napoli c'è. Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa già ci stava pensando. Al Napoli piace tantissimo, il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita".

L'attuale centrocampista del Milan, infatti, è finito prepotentemente nel mirino del futuro Napoli di Massimiliano Allegri, pronto ad un clamoroso restyling della rosa. Secondo quanto riferito da Romano, l'interesse del club azzurro non è una novità, bensì un vecchi pallino di Manna, direttore sportivo del Napoli:

Il forte gradimento della dirigenza, unito al probabile arrivo di Allegri sulla panchina, mentore del francese, potrebbe spingere il centrocampista a cambiare sponda.

La posizione del Milan

Se da una parte il Napoli spinge, in via Aldo Rossi bisogna capire cosa succederà. Al momento, la dirigenza rossonera non vorrebbe fare passi affrettati, ne tantomeno smantellare un centrocampo rivelatosi decisivo in più occasioni. In questo momento il Milan sta prendendo tempo.

La squadra rossonera, infatti, con la sua cessione andrà a perdere uno dei pezzi più pregiati dell'intera rosa. Va ricordato che il centrocampista francese è stato uno dei giocatori più decisivi della stagione, e a testimoniarlo sono i numeri: