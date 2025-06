Milan, Romano: “Reijnders ha firmato il contratto con il Manchester City”

Manca, davvero, soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City . Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato , ha spiegato in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'Instagram' come il centrocampista olandese, classe 1998 , abbia firmato il suo contratto con i 'Citizens' dopo aver superato le visite mediche di ieri.

Con lui, anche il terzino sinistro Rayan Aït-Nouri, prelevato dal Wolverhampton per 40 milioni di euro. Entrambi i giocatori, per cui si attendono gli annunci ufficiali, andranno al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America con la squadra di Pep Guardiola. Per la cessione di Reijnders, il Milan incasserà - così come suggeriscono più fonti di informazione - 57 milioni di euro di parte fissa. Quindi, 8 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili e altri 5 milioni di euro più difficili da maturare.