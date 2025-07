Milan, Romano: “Jashari continua a spingere”. Posizione forte?

"Su Jashari voglio darvi una sensazione di questi minuti, mentre stiamo ancora verificando alcuni aggiornamenti su questa vicenda". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche di Ardon Jashari, primo obiettivo del Milan per il centrocampo. Ecco le ultime novità dal suo canale 'YouTube': "Voglio dirvi che anche con Jashari atteso nel ritiro del Brugge, che riparte nella giornata di oggi, non è cambiata la volontà del giocatore. Al di la dei passaggi formali che si vedranno, come la presenza in ritiro del giocatore, ci risulta che Jashari continui a spingere per andare al Milan, che Jashari continui ad essere molto chiaro con il Brugge e che mantenga la sua posizione: spera e vuole che il Brugge possa aprire le porte ad una cessione definitiva dopo l’ultima offerta del Milan".