Milan, prove di rinnovo con Maignan: e ora le parti sono davvero vicine

In questi giorni però ci sarebbe stato un passo in avanti nelle trattative. Come riferito da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, nel corso di 'The Daily Breefing', il Milan starebbe negoziando il rinnovo del portiere francese. Da quanto emerge le parti sarebbero molto più vicine al momento nell'ottica di raggiungere un accordo. Probabilmente servirà ancora del tempo per limare gli ultimi dettagli, ma ciò che filtra lascia ben sperare. Da capire poi anche le cifre dell'intesa.