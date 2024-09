Milan, hai visto Reijnders? Qualità e… libertà. Con lui spunti e fantasia

Le prestazioni con la maglia dell'Olanda hanno dato lo spunto necessario: Tijjani Reijnders deve giocare come trequartista. Il giocatore rossonero ha occupato proprio quella posizione nella sfida fra Milan e Venezia, venendone fuori con un'ottima prova e davvero tanti spunti offensivi. Reijnders si è spesso offerto come opzione di passaggio, si è mosso fra le linee avversarie e, quando ha potuto, ha affondato in area di rigore.