Milan, rinnovo Kessie: manca l’accordo. Ecco la richiesta del giocatore

Fumata grigia per il rinnovo di Franck Kessie. Il Milan alza la posta in gioco, ma ancora non basta. Serve un'accelerata per la svolta

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, ha fatto il punto su una questione prioritaria per il Milan: il rinnovo di Franck Kessie. Il quotidiano racconta di un incontro avvenuto due sere fa a Bologna tra Frederic Massara e George Atangana, agente del giocatore. Le parti hanno discusso del contratto che potrebbe legare il giocatore al Milan almeno per i prossimi quattro anni, ma al momento non si è giunti ad un accordo. La mossa del club rossonero di alzare l'offerta ancora non basta visto che la domanda sarebbe di 7 milioni di euro netti a stagione.

I colloqui continueranno, ma appare improbabile che l'affare possa chiudersi prima della fine del mercato. Uno scenario che Maldini e Massara avrebbero di sicuro preferito. Il clima però non è affatto teso: Kessie, durante le Olimpiadi, ha rilasciato una chiara intervista in cui ha manifestato la volontà di rimanere al Milan per molti anni ancora. Per fare i matrimoni, però, c'è bisogno di sacrifici.

Il rinnovo del Presidente rientra nella sfera in cui i calcoli vanno messi in secondo piano. Franck è un giocatore fondamentale per il Milan, sia in campo sia nello spogliatoio. La sua maturità calcistica ha attirato l'attenzione di diversi club della Premier League: un motivo in più per accelerare con le contrattazioni. Sembra quasi superfluo affermare che bisogna a tutti i costi evitare un Donnarumma e Calhanoglu bis. Per arrivare ad un accordo finale ci sarà forse bisogno di un piccolo passo indietro di Kessie, che potrebbe magari arrivare ad una cifra di 6 milioni più eventuali bonus facilmente raggiungibili.

Perdere un altro dei giocatori primari per Stefano Pioli potrebbe mettere in discussione il progetto tecnico del Milan, che diventerebbe debole davanti a contrattazioni di un certo spessore. Il quotidiano, inoltre, si chiede: se erano pronti 8 milioni per Donnarumma perché non fare uno sforzo per un giocatore così importante? Queste le Top News sul calciomercato del Milan della giornata di ieri