Milan, rinnovo Donnarumma: la situazione non si sblocca | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione sul rinnovo di Donnarumma con il Milan non si è ancora sbloccata

Stando a quanto riferito da Claudio Raimondi durante il suo servizio per SportMediaset, non si è ancora sbloccata la situazione relativa al rinnovo di Donnarumma con il Milan. Nelle ultime ore, infatti, Mino Raiola ha rifiutato l'offerta da parte dei rossoneri di otto milioni di euro a stagione per 'Gigio', dunque la situazione resta appesa ad un filo. Il noto procuratore sembrerebbe non voler contrattare e continua a chiedere quei 10 milioni di euro che Maldini, vista la situazione economica causata anche dalla pandemia, non può garantire. Il contratto del classe '99 scade tra tre mesi e le big del calcio europeo stanno iniziando ad intuire l'affare. Su di lui, infatti, ci sono gli occhi del PSG, del Chelsea e della Juventus. Intanto il club di via Aldo Rossi, per non farsi trovare impreparato in un eventuale cessione di Donnarumma, sta già valutando alcune alternative.