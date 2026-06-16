Il Milan continua con il suo lavoro sul mercato cercando anche giovani talenti italiani in vista della prossima stagione. C'è un nuovo nome nella lista del club rossonero e parliamo di Costantino Favasuli, esterno di centrocampo classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Come riportato da MilanLive.it, il Milan si sarebbe già mosso per il ragazzo. Sarebbe un calciatore molto interessante e utile anche per le liste dei rossoneri, visto che il Diavolo la prossima stagione giocherà l'Europa League. Il giovane laterale ha giocato una grande stagione in Serie B con la maglia del club calabrese, con cui ha disputato i playoff sfiorando una promozione incredibile, fermati solo dal Monza in finale.

Calciomercato Milan, i numeri di Favasuli

36 partite giocate in stagione in Serie B di cui 35 da titolare con 3053 minuti in campo, posizionato da mister Aquilani sulla fascia destra.

2 gol e 3 assist per Favasuli in stagione (dati Sofascore).

Il Milan però non è l'unico club italiano interessato al classe 2004: sulle tracce del calciatore ci sono anche Torino, Fiorentina e Bologna club nei quali potrebbe godere di maggiore minutaggio rispetto a quanto ne avrebbe tra le fila dei rossoneri.

Analisi PM: colpo in prospettiva

L'interesse del Milan per Favasuli rispetta pienamente quella che è stata la filosofia di RedBird , che da sempre punta su profili giovani, di talento e che non costino moltissimo. Il piano è sempre quello di farli crescere nel Milan e valorizzarli al massimo, tenendo i costi della rosa sostenibili nel tempo.

La duttilità del classe 2004 rappresenta un fattore chiave: Favasuli è un esterno a tutta fascia che potrebbe garantire un cambio molto interessante per il Milan, che ha bisogno di calciatori in quel ruolo. Il Diavolo potrebbe muoversi prima per cercare di chiudere per il talento, questo per evitare possibili aste in Serie A che non farebbero altro che alzarne il prezzo sul mercato.