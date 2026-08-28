Ore caldissime per il futuro di Rafael Leão, a un passo dall'addio dopo sette stagioni al Milan. L'Aston Villa spinge per chiudere l'operazione entro il gong di mercato, fissato per il 1° settembre. L'indiscrezione dell'ultim'ora è quella di una nuova offerta del club inglese, svelata dal giornalista Manuele Baiocchini a 'Sky Sport'.

Calciomercato Milan, rilancio Aston Villa per Leão: i dettagli dell'offerta

Cosa manca per chiudere

I possibili sostituti di Leão

Ethan Nwaneri: Arsenal

Arsenal Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte

Eintracht Francoforte Omari Hutchinson: Nottingham Forest

Nottingham Forest Matias Soulè: Roma

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'avrebbe alzato l'offerta per, proponendo al giocatore unUna cifra inferiore ai 12 milioni messi sul piatto dal Galatasaray, ma che testimonia la volontà dei 'Villans' di affondare il colpo. A far pendere l'ago della bilancia verso la Premier League è soprattutto la, che preferirebbe la competitività dell'Inghilterra ai soldi della Turchia.Per quanto il giocatore stia spingendo per l', ilnon ha ancora dato il via libera definitivo. La prima offerta dei 'Villans' è stata di 8 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 42. La società rossonera preferisce una soluzione a, principalmente per una questione di tempistiche di pagamento. Il club di Birmingham sembra pronto ad accontentare le richieste del Diavolo, con unaSe la cessione didovesse andare in porto, iltornerebbe sul mercato per cercare l'erede del portoghese. L'identikit tracciato daè chiaro: unda schierare sul centrodestra, abile nei mezzi spazzi e decisivo nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questi alcuni dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera: