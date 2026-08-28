Rafael Leão sempre più vicino all'Aston Villa: la nuova proposta del club inglese riportata da 'Sky Sport'
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Ore caldissime per il futuro di Rafael Leão, a un passo dall'addio dopo sette stagioni al Milan. L'Aston Villa spinge per chiudere l'operazione entro il gong di mercato, fissato per il 1° settembre. L'indiscrezione dell'ultim'ora è quella di una nuova offerta del club inglese, svelata dal giornalista Manuele Baiocchini a 'Sky Sport'.
Calciomercato Milan, rilancio Aston Villa per Leão: i dettagli dell'offertaSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Aston Villa avrebbe alzato l'offerta per Leão, proponendo al giocatore un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Una cifra inferiore ai 12 milioni messi sul piatto dal Galatasaray, ma che testimonia la volontà dei 'Villans' di affondare il colpo. A far pendere l'ago della bilancia verso la Premier League è soprattutto la volontà del giocatore, che preferirebbe la competitività dell'Inghilterra ai soldi della Turchia.
Cosa manca per chiuderePer quanto il giocatore stia spingendo per l'Aston Villa, il Milan non ha ancora dato il via libera definitivo. La prima offerta dei 'Villans' è stata di 8 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 42. La società rossonera preferisce una soluzione a titolo definitivo, principalmente per una questione di tempistiche di pagamento. Il club di Birmingham sembra pronto ad accontentare le richieste del Diavolo, con una nuova proposta attese a stretto giro in Via Aldo Rossi.
I possibili sostituti di LeãoSe la cessione di Leão dovesse andare in porto, il Milan tornerebbe sul mercato per cercare l'erede del portoghese. L'identikit tracciato da Ruben Amorim è chiaro: un trequartista mancino da schierare sul centrodestra, abile nei mezzi spazzi e decisivo nell'ultimo terzo di campo con gol e assist. Questi alcuni dei nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera:
- Ethan Nwaneri: Arsenal
- Jean-Mattéo Bahoya: Eintracht Francoforte
- Omari Hutchinson: Nottingham Forest
- Matias Soulè: Roma
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