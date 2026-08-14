Il calciomercato del Milan entra nella fase più calda tra sirene per i big in rosa e una caccia molto serrata per portare nuovi rinforzi a Ruben Amorim. A fare il punto della situazione, sia in entrata che in uscita, è stato il giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan, sirene estere per Nkunku?

In casa rossonera le attenzioni sono prima di tutto rivolte alle offerte in arrivo per i pezzi pregiati della squadra.è finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato: l'attaccante sta ricevendo moltissime chiamate, non solo dalla, ma soprattutto dei club stranieri.

Sul fronte acquisti , il nome più caldo per la trequarti è quello del giovane Ethan Nwaneri. Il Milan ha provato l'affondo impostando un'operazione sillabare di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. La risposta dei Gunners, però, è stata negativa. Sul classe 2007, però, si registra anche l'interesse del Lipsia:

"Aggiungo poi di come Amorim voglia rinforzi: abbiamo parlato di un’offerta, prestito con diritto a 40 milioni di euro, per Nwaneri che però ha tante altre proposte tra Premier League, Lipsia e Turchia. Ad oggi il Milan ha incassato un no da parte dell’Arsenal, vedremo se presenterà un’altra proposta. Ma il Milan è molto attento sul mercato in entrata: Amorim vuole che questa rosa venga completata in un modo o nell’altro”.