Il Corriere della Sera svela i dettagli della trattativa per la rescissione contrattuale di Massimiliano Allegri con il Milan. Cifre, scadenze e il retroscena Napoli
Milan, senti Giovanni Galli: "Allegri ha fatto un miracolo"
Siamo ancora nel pieno della rivoluzione del Milan (qui tutte le notizie): Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri al termine della stagione, ma il Diavolo non ha ancora trovato il suo nuovo allenatore. Il tecnico toscano, al contrario, ha trovato subito l'accordo con il Napoli, ma non si può ancora legare ufficialmente al club di De Laurentiis perché manca la risoluzione dell'ultimo anno di contratto firmato la scorsa stagione con i rossoneri. Ci potrebbe essere presto la svolta definitiva.
I dettagli della trattativa per la rescissione entro il 16 giugnoCome scrive Il Corriere della Sera entro il 16 giugno il Milan deve corrispondere lo stipendio a Massimiliano Allegri. Entro mercoledì bisognerà trovare l'accordo per la rescissione contrattuale con il Diavolo: la trattativa è ben avviata con il presidente Paolo Scaroni e l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, che si sono già incontrati. All’inizio della prossima settimana si rivedranno: l’intesa sulla cifra della buonuscita ancora non c’è, ma si sta cercando un compromesso che possa soddisfare entrambe le parti. Il Milan non avrebbe comunque gradito l'accordo repentino tra Allegri e il Napoli.
Il crollo del Diavolo e il bivio strategico per la prossima stagioneIl Milan ha esonerato Massimiliano Allegri: l'allenatore livornese aveva iniziato alla grande la stagione ed è stato in corsa per lo Scudetto fino al derby contro l'Inter, tra l'altro vinto. Il KO contro la Lazio, che ha di fatto buttato giù le ultime speranze per la rimonta, ha distrutto tutta la squadra, che ha chiuso la stagione conquistando 10 punti nelle ultime 10 partite della Serie A. Numeri troppo bassi per un club come il Milan che ha mancato una qualificazione in Champions League che sembrava cosa fatta. E ora il Diavolo è davanti a un bivio: puntare su un progetto per cercare subito di tornare nelle prime quattro di campionato, oppure pensare più al futuro, cercando di porre le basi per un progetto futuribile e vincente negli anni.
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