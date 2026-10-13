Importante novità all'interno dello spogliatoio rossonero. Warren Bondo, centrocampista francese di origini congolesi classe 2003, è stato ufficialmente reintegrato in gruppo dopo mesi trascorsi interamente fuori rosa ad allenarsi in totale solitudine. Nella giornata di ieri, il calciatore ha svolto la sua prima seduta di allenamento con il resto della squadra agli ordini del tecnico Rúben Amorim. L'indiscrezione, che vi avevamo anticipato nelle scorse ore, ha trovato piena conferma sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il mediano era stato escluso dal progetto tecnico della Prima Squadra nello scorso mese di luglio. Per evitare potenziali e pericolose azioni legali da parte dell'entourage del giocatore, il Milan ha così deciso di accogliere la richiesta formale di reintegro presentata dallo stesso Bondo. Il ragazzo, ad ogni modo, non potrà scendere in campo nei match ufficiali: il suo nome, infatti, non figura attualmente né nella lista depositata dal Diavolo per il campionato di Serie A, né tantomeno nella lista UEFA per l'Europa League.

Il piano di Bondo in attesa del calciomercato di gennaio 2027

L'obiettivo dell'ex centrocampista della– club con cui nella passata stagione ha collezionato ben 28 presenze complessive e 1.801 minuti sul terreno di gioco tra campionato e Coppa Italia in prestito proprio dal Diavolo – è molto chiaro. Bondo cercherà di sfruttare questi due mesi abbondanti di allenamenti che separano il club dalla riapertura del calciomercato invernale (fissata ufficialmente per il) per provare a convincere Amorim a concedergli una seconda chance in rossonero per la seconda parte di stagione.

Qualora il muro del tecnico portoghese non dovesse crollare, gli agenti del francese si metterebbero immediatamente al lavoro a gennaio per trovare una nuova sistemazione a titolo temporaneo o definitivo. Una scelta che, a quel punto, si renderebbe necessaria dopo che, nella scorsa sessione estiva ad agosto, lo stesso Bondo aveva rifiutato diverse e ricche proposte di trasferimento pervenute sia dalla Ligue 1 francese che dalla Saudi Pro League araba.

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L'avventura di Warren Bondo all'ombra del Duomo non ha fin qui rispecchiato le grandi aspettative con cui era arrivato, fortemente voluto dall'allora responsabile dell'area tecnica. Acquistato dal Milan per una cifra importante pari atra parte fissa e bonus, il classe 2003 non è mai riuscito a integrarsi stabilmente nelle rotazioni del club.Nella seconda metà della stagione 2024-2025, sotto la guida tecnica del portoghese, il centrocampista aveva racimolato la miseria di 164 minuti distribuiti in appena 5 presenze ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, senza mai mostrare prestazioni davvero convincenti agli occhi della dirigenza di Via Aldo Rossi. Ora, con il reintegro formale, inizia l'ultimo capitolo della sua rincorsa rossonera.