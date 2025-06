Milan, Reijnders è ormai del Manchester City: quanto incassa il Diavolo

Si attende soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City. Ieri le sue prime parole già da ex

Manca soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City in questa prima finestra del calciomercato estivo 2025. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista olandese, classe 1998, ha sostenuto ieri le visite mediche con il club inglese e, dopo l'ultima partita con la sua Nazionale, si aggregherà al gruppo di Pep Guardiola. In tempo per il Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America.