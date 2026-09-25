Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra

Il calciomercato si è chiuso ormai da qualche settimana, ma per il Milan potrebbe esserci ancora qualche occasione da cogliere al volo. La lista degli svincolati offre tantissimi nomi di grande spessore, alcuni dei quali potrebbero rappresentare una soluzione molto interessante per completare la rosa del tecnico Ruben Amorim.

Milan, quale svincolato fa al caso tuo?

Dapassando per Pogba, profili molto interessanti ma accompagnati inevitabilmente anche da qualche punto interrogativo. Uno dei nomi più prestigiosi è proprio quello diDopo ben tre 23 anni complessivi trascorsi alla corte delconsiderando anche il settore giovanile, lo spagnolo è libero di scegliere la sua prossima destinazione,

Tra i vari attaccanti spicca anche il nome di Mauro Icardi. L'argentino conosce perfettamente la Serie A e l'Italia, data la sua precedente esperienza passata alla corte dell'Inter, ma avrebbe come priorità quella di continuare a giocare in Champions League.

Suggestivo anche il nome di Mahrez. Terminata l'esperienza con L'Al-Ahli, il calciatore algerino starebbe valutando il proprio futuro e non avrebbe escluso un ritorno in Europa. Bisognerà capire però la fattibilità dell'operazione dal punto di vista economico.

Il nome più rischioso, invece, risulta essere quello del francese Paul Pogba. Il Monaco ha recentemente interrotto il rapporto con il centrocampista dopo un'esperienza condizionata da innumerevoli problemi fisici. L'ipotesi America, in MLS, sembra attualmente una delle strade più concrete.

Poi alla fine spicca Jadon Sancho, forse il profilo più intrigante per quanto riguarda l'età e le caratteristiche. A 26 anni, l'inglese si trova senza squadra dopo una stagione non proprio brillante all'Aston Villa. Gli ultimi anni sono stati lontani dal giocatore visto con addosso la maglia del Borussia Dortmund, ma proprio l'età lascia aperta la possibilità di un possibile rilancio. Nella lista infine, figurano anche diversi italiani: da Francesco Acerbi a Matteo Darmian passando per Cagno, Castrovilli e Gabbiadini.

L'opzione più giusta

Come detto precedentemente,sarebbe la scommessa più interessante: non rappresenterebbe un'operazione priva di rischi ovviamente, soprattutto considerando le varie difficoltà affrontate nelle ultime stagioni, ma rispetto agli altri svincolati sarebbe un elemento importante. A 26 anni infatti, il calciatore può ancora ritrovare la stessa forma avuta in

Dal punto di vista tattico, inoltre, Sancho potrebbe inserirsi molto tranquillamente nel calcio di Amorim come uno dei due giocatori alle spalle del centravanti, aumentando l'imprevedibilità sulla trequarti. A parametro zero e con un ingaggio sostenibile, sarebbe una scommessa che Milan potrebbe prendere in considerazione di fare.