Gestione di Moreira, nessuna preoccupazione: schierarlo in 'attacco' è la soluzione ideale per il Milan?

'Baila Moreira' è diventato subito un tormentone per la stagione del Milan: ricordando la canzone di Zucchero (Baila Morena). L'impatto di Diego Moreira con il mondo rossonero è stato devastante, questo nonostante il suo allenatore Ruben Amorim non l'abbia ancora cavalcato tantissimo. Ecco alcune statistiche in Serie A dal sito Sofascore:

Le presenze totali sono 3 con una sola gara giocata da titolare;

42 minuti di media in campo ;

; 3 reti messe a segno con un 60% di conversione dei gol.

Numeri importanti per i minuti visti in campo, tanto che tifosi e addetti ai lavori continuano a chiederne a gran voce un utilizzo più pesante, soprattutto da titolare. Solo contro la Juventus l'esterno belga ha iniziato dal primo minuto ed è stata la sua unica gara negativa con il Milan fino a questo momento.

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L'arma tattica di Ruben Amorim: i gol dalla panchina e la gestione del minutaggio

Il ruolo ideale nel Milan: la posizione a sorpresa nello scacchiere rossonero

Amorim però lo ha usato più come carta dalla panchina per rompere gli eventuali equilibri e cambiare la partita: di fatto ha trovato. In più l'allenatore portoghese sta cercando ancora il giusto equilibrio per non avere una squadra troppo offensiva. Non bisogna preoccuparsi: Moreira è troppo forte per restare in panchina a lungo, ci saranno partite su partite e occasioni per tutti, anche di più per l'esterno viste le sue qualità e la sua duttilità tattica.Moreira può giocare su entrambi i lati del campo e sia esterno a centrocampo o più offensivo (ala o trequartista). Per l'equilibrio totale della squadra la soluzione ideale potrebbe essere inserirlo dache lo possa coprire? Le qualità ci sono e potrebbe farlo senza problemi, magari avendo le libertà di attaccare la fascia laterale allargandosi quando necessario. Non sono certo problemi questi per Amorim: lada giocarsi e Moreira in questo Milan sta bene quasi ovunque.