Gestione di Moreira, nessuna preoccupazione: schierarlo in 'attacco' è la soluzione ideale per il Milan?

Ha giocato pochissimi minuti ma ha già segnato tre gol pesantissimi. Ecco i dati incredibili del nuovo idolo dei tifosi e la mossa per vederlo titolare
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'Baila Moreira' è diventato subito un tormentone per la stagione del Milan: ricordando la canzone di Zucchero (Baila Morena). L'impatto di Diego Moreira con il mondo rossonero è stato devastante, questo nonostante il suo allenatore Ruben Amorim non l'abbia ancora cavalcato tantissimo. Ecco alcune statistiche in Serie A dal sito Sofascore:
- Le presenze totali sono 3 con una sola gara giocata da titolare;
- 42 minuti di media in campo;
- 3 reti messe a segno con un 60% di conversione dei gol.
Numeri importanti per i minuti visti in campo, tanto che tifosi e addetti ai lavori continuano a chiederne a gran voce un utilizzo più pesante, soprattutto da titolare. Solo contro la Juventus l'esterno belga ha iniziato dal primo minuto ed è stata la sua unica gara negativa con il Milan fino a questo momento.
L'arma tattica di Ruben Amorim: i gol dalla panchina e la gestione del minutaggioAmorim però lo ha usato più come carta dalla panchina per rompere gli eventuali equilibri e cambiare la partita: di fatto ha trovato 3 gol nelle ultime due partite di Serie A giocando poco più di 65 minuti. In più l'allenatore portoghese sta cercando ancora il giusto equilibrio per non avere una squadra troppo offensiva. Non bisogna preoccuparsi: Moreira è troppo forte per restare in panchina a lungo, ci saranno partite su partite e occasioni per tutti, anche di più per l'esterno viste le sue qualità e la sua duttilità tattica.
Il ruolo ideale nel Milan: la posizione a sorpresa nello scacchiere rossoneroMoreira può giocare su entrambi i lati del campo e sia esterno a centrocampo o più offensivo (ala o trequartista). Per l'equilibrio totale della squadra la soluzione ideale potrebbe essere inserirlo da trequartista di sinistra con un esterno più difensivo che lo possa coprire? Le qualità ci sono e potrebbe farlo senza problemi, magari avendo le libertà di attaccare la fascia laterale allargandosi quando necessario. Non sono certo problemi questi per Amorim: la duttilità tattica è una carta importantissima da giocarsi e Moreira in questo Milan sta bene quasi ovunque.
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