Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua con il suo lavoro per dare a Sergio Conceicao i rinforzi importanti per il suo Diavolo. Il primo obiettivo dei rossoneri sembrerebbe essere la punta, con il nome di Santiago Gimenez in cima alla lista delle preferenze del Milan. Non sarà facile viste le pretese e la posizione del Feyenoord. Ecco le ultime novità.